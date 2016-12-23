Berlin saldırganı İtalya'da vuruldu

Almanya'nın başkenti Berlin'de kalabalık bir Noel pazarına giren tır, 12 kişinin ölümüne neden olmuştu.

İTALYA'DA VURULDU

Tırda yapılan incelemelerde iltica başvurusuna dair belgelerin bulunmasının ardından hakkında uluslararası arama kararı çıkartılan ve başına 100 bin euro ödül konan zanlı Anis Anri’nin İtalya’nın Milano kentinde öldürüldüğü açıklandı.

YANLIŞ ADAMI YAKALAMIŞLARDI

DEAŞ'ın üstlendiği saldırı sonrası Alman polisi, Pakistanlı bir kişiyi yakalamış, Die Welt gazetesine konuşan bir polis şefi ise "Yanlış adamı gözaltına aldık. Gerçek saldırgan silahlı ve halen kaçak. Yeni eylemler gerçekleştirebilir" demişti.

Berlin'de Noel pazarına kamyon girdi: 12 ölü VİDEO