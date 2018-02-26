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Berlusconi Cumhurbaşkanlığı için Türkiye modelini önerdi

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, iktidara gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesi için çalışmalara başlayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 03:22..
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Berlusconi Cumhurbaşkanlığı için Türkiye modelini önerdi

İtalya'nın şimdiki başkanı Paolo Gentiloni ile büyük yarış içinde olacağını belirtilen eski Başbakan Berlusconi, Türkiye'deki sisteme geçmek için çalışacağını belirtti. Türkiye'de halk ilk olarak Cumhurbaşkanını 10 Ağustos 2014 yılında seçti.

Berlusconi Cumhurbaşkanlığı için Türkiye modelini önerdi

YÜZDE 40'I YETERLİ BULMADI

Forza Italia'nın lideri Berlusconi, "Biz İtalyanların bizzat oy vererek, cumhurbaşkanını kendimiz seçmemizin zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Berlusconi ayrıca gelecek pazar günü yapılacak seçimlere ilişkin, "Anketlere göre, şimdiden yüzde 40 oy oranını aşmış durumdayız. Ama bu bizim için yeterli değil. Az bir çoğunlukla iktidara gelmekle güçlü bir çoğunluk elde edip gelmek arasında büyük fark var" diye konuştu.

Berlusconi Cumhurbaşkanlığı için Türkiye modelini önerdi

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