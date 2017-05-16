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Berlusconi: Güzel bir annesi var

İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle arasındaki yaş farkını eleştirdi.

16.05.2017 - 12:26
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İtalya'nın eski başbakanı Silvio Berlusconi'den Emmanuel Macron ve eşi arasındaki 24 yaş farkı hakkında ağır bir eleştiri geldi.

Berlusconi: Güzel bir annesi var

"GÜZEL BİR ANNESİ VAR"

Berlusconi, Fransa'nın yeni First Lady'si Brigitte Macron'u 'güzel bir anne' olarak niteledi.

Berlusconi, Milano'da katıldığı bir etkinlikte konuyla ilgili "39 yaşında bir Fransa Cumhurbaşkanımız var. Güzel iş tecrübelerine sahip. Hepsinden önemlisi, çocukluğundan bu yana onu kollarına almış güzel bir annesi var." diye konuştu.

Berlusconi: Güzel bir annesi var

BERLUSCONİ'NİN SEVGİLİSİ DE KENDİSİNDEN 49 YAŞ KÜÇÜK

İtalya'nın eski başbakanı Macron'u üstü kapalı eleştirse de Berlusconi de kendisinden 49 yaş küçük Francesca Pascale ile bir ilişki yaşıyor.

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