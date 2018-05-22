Berlusconi, Kırım'a hayran kaldı

İtalya’nın Calle D’Aosta bölgesinde destekçilerine hitap eden Berlusconi, 2015’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı ziyaret sırasında Kırım’ın güzelliği karşısında büyülendiğini söyledi.

Putin’le birlikte araçta ilerlerken gördükleri Sovyetler Birliği döneminde yapılan parklar ve ağaçların inanılmaz olduğunu belirten, Kırım ile İtalya’nın Liguria bölgesini kıyasladı.

5 çocuk babası ve 11 torun sahibi Berlusconi, Putin’e Kırım’da satın alabileceği bir yazlık ev olup olmadığını söylediğini de aktardı.

"YÜKSEK VERGİDEN KAÇAN FRANSIZLAR, BÜTÜN YAZLIKLARI ALDI"

Berlusconi “Kırım’daki yazlıklar hakkında sorular sordum. Putin’e orada bir yazlığımın olmasından mutlu olacağımı söyledim” dedi. Berlusconi, Putin’in de şakayla karışık olarak, ülkelerindeki yüksek vergilerden kaçan Fransızlar’ın Kırım’daki tüm yazlık evleri satın aldığını ve artık bunun için çok geç olduğu yanıtını verdiğini ifade etti.

Berlusconi Eylül 2015’te Kırım’a gitmişti ve Putin’le birlikte Yalta’da Massandra mahzenini ve Herson’daki Vladimir Sarayı’nı ziyaret etmişlerdi.