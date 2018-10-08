Berlusconi'den komik olmayan espri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e geçen yıl birbirlerinin fotoğraflarının olduğu bir nevresim takımı gönderen eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, bu yıl da Putin'in doğum gününe özel bir ziyarette bulundu.

Doğum günü için Rusya'ya gelen Berlusconi, Karadeniz kıyılarından paylaştığı bir fotoğrafın altına hiç de komik olmayan bir espri yazdı.

"KARADENİZ KARA DEĞİLMİŞ"

Berlusconi, Facebook ve Instagram hesabındaki paylaşımda "Yaygın bir yalanı daha ortaya çıkardım. Karadeniz kara değil, güzel masmavi bir renkteymiş" ifadesini kullandı.

Berlusconi'nin bu esprisi sosyal medyada alay konsu olurken, fıkrasına gülünmeyen adama benzetildi.