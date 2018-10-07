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Berlusconi'den Putin’e doğum günü jesti

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü için Rusya'ya geleceğini duyurdu.

İHA | 07.10.2018 - 00:38..
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Berlusconi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü için Rusya’ya geleceğini duyurdu. Berlusconi, “Dostum Vladimir Putin’in doğum gününü kutlamak için Rusya’ya uçuyorum. Bu fırsatı önemli uluslararası meseleleri konuşmak için kullanacağım” ifadelerini kullandı. Berlusconi ayrıca uçaktan çekilmiş bir fotoğrafını da açıklamasına ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in doğum günü ise 7 Ekim. 1952 yılında dünyaya gelen Putin bu sene 66 yaşına girecek.

Berlusconi'den Putin’e doğum günü jesti

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