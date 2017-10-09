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Berlusconi'den Putin'e ilginç doğum günü hediyesi

İtalya eski başbakanı Berlusconi, Putin'e doğum günü hediyesi olarak üzerinde el sıkıştıkları fotoğrafın bulunduğu yorgan hediye etti.

09.10.2017 - 12:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 65. doğum günü için düzenlenen davete, Putin ile samimi dost olduğu bilinen İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi de katıldı. Berlusconi'nin Rus lidere hediyesi ise oldukça ilginç oldu.

EL SIKIŞTIKLARI FOTOĞRAFLI YORGAN

İki liderin samimiyeti hediyeye de yansıdı. İtalya eski lideri, üzerinde kendisi ve Putin'in fotoğrafının basılı olduğu özel üretim bir yorganı samimi dostu Putin'e hediye etti.

Yorganı üreten yatak tekstili üreticisi Lenzuolissimi firmasının sahibi Michele Cascavilla, bu özel yorganın fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Cascavilla, Moskova'dan yaptığı Instagram paylaşımında "Mutlu Yıllar Sayın Başkan Vladimir Putin!! Teşekkürler Başkan Berlusconi." iletisine yer verdi.

Berlusconi'den Putin'e ilginç doğum günü hediyesi

Daha önce de Putin'in Berlusconi'ye bir yatak hediye ettiği ve bu yatağın İtalyan liderin meşhur "Bunga bunga" partilerinde kullanıldığı iddia edilmiş, bu iddia oldukça dillenerek tartışmalara konu olmuştu.

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