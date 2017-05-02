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Berna Laçin seçmene hakaret etti

Berna Laçin, Deniz Baykal'ın Abdullah Gül çıkışına tepki gösterirken seçmenlere hakaret etmekten de geri kalmadı.

02.05.2017 - 10:03
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Berna Laçin seçmene hakaret etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın canlı yayın konuğu oldu.

ART ARDA TWEET'LER ATTI

2019'da yapılacak seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı programda; Deniz Baykal, Abdullah Gül'ün yüzde 49'un adayı olmasına sıcak baktığını söyledi.

Programı izleyen Berna Laçin, bu sözlere Twitter'dan anında cevap verdi.

SEÇMENE KOYUN DEDİ

Laçin, Baykal'a tepki gösterirken "Ülkenin yarısı başı boş koyun sürüsü değildir; kime oy vereceğine herkes kendi karar verir" diyerek seçmenlere hakaret etmeyi de ihmal etmedi.

Berna Laçin seçmene hakaret etti

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