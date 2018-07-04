Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

İdamın çözüm olmadığını söyleyen Berna Laçin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

"MEDİNE DEYİNCE ARAPLAR AKLA GELMELİ"

Gelen tepkiler üzerine kıvırmaya çalışan Laçin, "Pardon da bir grup arkadaş siz delirdiniz mi ya! Medine deyince neden bir Arap kenti olarak algılamıyorsunuz da doğrudan İslamla bağdaştırıyorsunuz! İsveç'le ilgili bir şey söylesek Hristiyanlara mı laf etmiş olucaz! Bırakın bu kafayı ya Allah aşkına" paylaşımında bulunurken, Müslümanların kutsal şehirlerinden biri olan Medine'yi "Arap kenti" olarak tanımladı.

Berna Laçin tecavüzcülere istenen idama karşı



