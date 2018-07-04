taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.864
USD
4,7142
EURO
5,4906
ALTIN
190,42
PETR
77,8800

Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

Cinsel istismar ve tecavüz suçları için istenilen idam cezasına karşı olduğunu belirten Berna Laçin, Medine hakkında yaptığı paylaşımlarla büyük tepki topladı.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

İdamın çözüm olmadığını söyleyen Berna Laçin sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"İdam çözüm olsaydı. Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar, psikiyatrlar, psikologlar, toplum bilimcileri, hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!"

"MEDİNE DEYİNCE ARAPLAR AKLA GELMELİ"

Gelen tepkiler üzerine kıvırmaya çalışan Laçin, "Pardon da bir grup arkadaş siz delirdiniz mi ya! Medine deyince neden bir Arap kenti olarak algılamıyorsunuz da doğrudan İslamla bağdaştırıyorsunuz! İsveç'le ilgili bir şey söylesek Hristiyanlara mı laf etmiş olucaz! Bırakın bu kafayı ya Allah aşkına" paylaşımında bulunurken, Müslümanların kutsal şehirlerinden biri olan Medine'yi "Arap kenti" olarak tanımladı.

Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı

Berna Laçin tecavüzcülere istenen idama karşı

Berna Laçin'in Medine paylaşımları kızdırdı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

Küçük Eylül'ün davasında tutuklama kararı

57
Yeni KHK yayınlandı

Yeni KHK yayınlandı

58
İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

İşe yaramayan Adil Seçim Sistemi binlerce liraya mal oldu

226
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın idam yanıtı: Yavaş yavaş

169
FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

FETÖ'cüler bu kez çocukları sahaya sürdü

55
Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

Yerli ve milli hava savunma sistemi için son 2 yıl

50
Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

Muharrem İnce için ilk imzalar atıldı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM