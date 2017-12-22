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Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti.

DHA | 22.12.2017 - 14:58..
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Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti

Berna Yılmaz, öğle saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz'ın kabrinin bulunduğu Kanlıca Mezarlığı'na geldi. Elinde, "Yasin-i Şerif" bulunan Yılmaz'ın yanında yakınları da yer aldı. Ziyarette Yavuz Yılmaz'ın arkadaşları da bulundu.

Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti

ZOR ANLAR...

Oğlunun kabri başında dua eden Berna Yılmaz, mezar taşını okşadı ve  gözyaşlarını tutamadı. Mezara eğilen Berna Yılmaz'ı akrabaları teselli etmeye çalıştı. Oldukça üzgün olduğu görülen Berna Yılmaz basın mensuplarına teşekkür ederek ayrıldı.

Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti VİDEO

Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti



Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti



Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti



Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti



Berna Yılmaz oğlunun mezarı başında dua etti

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