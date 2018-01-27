Bernard Sherman ve eşinin ölümünde cinayet bulgusu

Evinde ölü bulunan çift hakkında araştırma yapan polis, altı haftalık soruşturma sonucu çiftin hedef alındığını açıkladı.

16 ARALIK'TA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Öte yandan Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu.

Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlakçı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirmişti.