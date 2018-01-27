taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Bernard Sherman ve eşinin ölümünde cinayet bulgusu

Toronto polisi, ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cinayete kurban gittiklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 27.01.2018 - 05:54..
  1. Haberler
  2. Dünya

Evinde ölü bulunan çift hakkında araştırma yapan polis, altı haftalık soruşturma sonucu çiftin hedef alındığını açıkladı.

Bernard Sherman ve eşinin ölümünde cinayet bulgusu

16 ARALIK'TA ÖLÜ BULUNMUŞLARDI

Öte yandan Kanadalı ünlü milyarder ve ilaç devi Apotex'in kurucusu Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman 16 Aralık 2017 tarihinde evlerinde ölü bulunmuştu.

Raporlara göre Bernard Sherman ve eşi Honey Sherman'ın cesetleri bodrum katında emlakçı tarafından bulundu. Kanada polisi, inceleme çalışmalarının ardından mülke zorla girilen bir işarete rastlamadıklarını, ancak ölümlerinin şüpheli şekilde olduğunu bildirmişti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

ABD Rusya gerilimini arttıracak adımlar attı

43
NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

NATO Rusya'ya saldırırsa nükleer savaş kapıda

34
Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

Organları bağışlanan kız 6 aileyi sevindirdi

11
İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

İstanbul'da sevgilisini öldüren Gürcü kadın intihar etti

12
İsrail Hırvatistan'a ikinci el F-16 satacak

İsrail Hırvatistan'a ikinci el F-16 satacak

13
ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

ABD göçmenleri ülkelerine göndermeye başladı

12
Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

Terör operasyonunda yakalanan 23 kişi tutuklandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM