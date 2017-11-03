Berrak Tüzünataç Birkan Sokullu’yu azarladı!

Eczaneden sevgilisi Birkan Sokullu ile çıkan Berrak Tüzünataç karşısında basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla kaçtı. Birkan Sokullu da ayaküstü soruları yanıtladı.

Oyuncu, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna “Biz şuan böyle iyiyiz” şeklinde cevap verdi.

BİRKAN AZARI YEDİ

Birkan Sokullu, röportaj sonrasında AVM içerisine doğru ilerlerken sevgilisi Berrak Tüzünataç ise onu dışarıda bekliyordu. Ancak Birkan Sokullu'nun içeride kalmasına oldukça sinirlenen oyuncu sevgilisine telefonda; ”Neden benimle dışarıya gelmedin? Şu an neredesin yanına geliyorum.” diyerek yüksek sesle tepki gösterdi.