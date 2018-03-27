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Berrak Tüzünataç: Huzuru Birkan'da buldum

İki ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç ve Birkan Sokullu ile 1,5 yıldır aşk yaşıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 07:14..
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Berrak Tüzünataç, 1.5 yıldır aşk yaşadığı Birkan Sokullu'ya dair samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce ilişkisi hakkınd akonuşmayan Berrak Tüzünataç sevgilisi için, “Bana huzur veriyor. Sayesinde daha sabırlı olmayı öğrendim.” dedi.

Berrak Tüzünataç: Huzuru Birkan'da buldum

"HERKES BOŞANIYOR BİZ NEDEN EVLENELİM"

Bir süredir aynı evi paylaşan ünlü çift, evliliği düşünmüyor. Tüzünataç, “Son dönemlerde boşanma haberleri artmaya başladı. Böyle olunca insan nikah masasına uzak duruyor. Evlilik için henüz vakit var. Acelemiz yok. Yine de bu işler nasip kısmet. Büyük konuşmamak lazım” demişti.

Berrak Tüzünataç: Huzuru Birkan'da buldum

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