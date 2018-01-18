Berrak Tüzünataç ile Birkan Sokullu kavga etti

Daha önce de sevgilisi Birkan Sokullu'yu azarlarken görüntülenen Berrak Tüzünataç, yine çok sinirliydi.

"HADİ YA ÇOK ZEKİSİN"

Oyuncu, sevgilisi Birkan Sokulu ile telefonda hararetli bir şekilde konuşması gözlerden kaçmadı. Telefon ile konuştuğu patlayan flaşlardan rahatsız olan Tüzünataç, arkasını dönerek “Ne var, ne çekiyorsun?” diyerek tepki gösterdi. Bir muhabirin telefon konuşması biten Berrak Tüzünataç’a “Az önce telefonda Birkan bey ile tartışıyordunuz.” demesi üzerine sert çıkan oyuncu, “Hadi ya sen çok zekisin” diyerek oradan ayrıldı.