Berrak Tüzünataç sevişme sahnesi hakkında konuştu

Başrollerini Ozan Güven, Mehmet Günsür, Serenay Sarıkaya ve Berrak Tüzünataç’ın oynadığı yeni dizi yakında başlayacak. Diziye damga vuran ve tartışma yaratan Serenay Sarıkaya ile Mehmet Günsür’ün sevişme sahneleri hakkında konuşan Tüzünataç, Posta'ya konuştu:

"BİZİM İŞİMİZ BU, HİÇ SORUN ETMEYİZ"

"Bizim işimiz bu. Senaryo neyi gerektirirse en iyi şekilde oynarız. Hiç sorun etmeyiz"

SERENAY DA 'İŞİMİZE KISITLAMA GETİRMEYİZ' DEMİŞTİ

Diğer yandan sevgilisi Kerem Bursin'le bu sahne nedeniyle arası açıldığı iddia edilen Serenay Sarıkaya da "Kerem ile işimize asla kısıtlama getirmeyiz. Birbirimizin işine karışmayız” demişti.