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Berrak Tüzünataç'a denetimli serbestlik cezası

"Uyuşturucu kullanmak, satın almak" suçundan yargılanan oyuncu Berrak Tüzünataç, kendisine verilen cezaya itiraz edince yeniden yargılandı.

28.01.2017 - 09:03
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berrak

Ünlülerin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda Berrak Tüzünataç'ın dosyası sadece uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle ayrılarak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

İFADESİNDE 'SİGARA KAĞIDI İSTEMİŞTİM' DEMİŞTİ

Tüzünataç hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak ve satın almak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ünlü oyuncu ifadesinde "Soruşturma sırasında bir arkadaşım beni arayıp bir yere davet etmişti. Polisler benim uyuşturucu içmek için davet edildiğimi sanmış. Bir de bakkala verdiğim siparişlerin yanında sigara kağıdı istemiştim. Çünkü o dönem sigarayı bırakmaya çalışıyordum. Bunu uyuşturucu kullandığıma yormuşlar. Ben bunu hak etmiyorum" demişti.

TÜZÜNATAÇ VERİLEN CEZAYA İTİRAZ EDİNCE YENİDEN YARGILANDI

Mahkeme, Tüzünataç'ın uyuşturucu madde kullandığını ve tedaviye ihtiyacı olduğunu belirterek "tedavi" ve "denetimli serbestlik tedbiri" uygulanmasına karar vermişti. Kendisine bir uzman atanarak uyuşturucu madde tedavisi görecek Tüzünataç bu karara itiraz etti.

Berrak Tüzünataç'a denetimli serbestlik cezası

Bir üst mahkeme kararı bozarak Tüzünataç hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Bunun üzerine Tüzünataç, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı.

"KABUL ETMİYORUM, UYUŞTURUCU KULLANMADIM"

Tüzünataç, verdiği ifadede "Suçlamaları kabul etmiyorum, uyuşturucu kullanmadım" dedi.

5 YIL DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULANACAK

Mahkeme Tüzünataç'a uyuşturucu kullanmak ve satın almak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi, ancak hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Berrak Tüzünataç hakkında 5 yıl denetimli serbestlik uygulanacak.

Berrak Tüzünataç'a denetimli serbestlik cezası

Berrak Tüzünataç'a denetimli serbestlik cezası

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