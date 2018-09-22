Berrak Tüzünataç'a zayıflığıyla ilgili yorum yağmuru

Berrak Tüzünataç son zamanlardaki zayıflığı ile dikkat çekiyor ama o bunu hiç dert etmiyor, her seferinde o şekilde mutlu olduğunu söylüyor.

Dün de sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, beli kuşaklı, ip askılı, kırmızı bir tulum ve parıltılı, derin göğüs dekolteli gri bir tulum arasında seçim yapmakta zorlandığı için iki fotoğrafı kolaj yaparak takipçilerinin fikrini sordu.

KIYAFETİ SORDU "ANOREKSİYA MISIN?" YANITI GELDİ

Paylaşımın altına ‘Çok zor bir karar’ deyip hashtag olarak da ‘Allah başka dert vermesin’ yazan Tüzünataç’a binlerce yorum yağıdı.

Selin Şekerci’den Özge Özpirinçci’ye, Demet Şener’den Deniz Çakır’a pek çok ünlü isim kırmızı tulumu seçmesi için yorumda bulunurken, takipçiler ise oyuncunun zayıflığına dem vurdu… ‘Anoreksiya mısın?’ diye soranların sayısı da bir hayli fazlaydı.

"TAKILMAYIN" DEDİ

Tüzünataç yorumların ardından bir paylaşım daha yaparak "Bu kiloydu, saçtı, baştı çok takılıyorsunuz, takılmayın." dedi.