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Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci konuştu

Tüzünataç, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendiğini duyurmuştu

Haber Merkezi | 09.08.2018 - 14:20..
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Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci konuştu

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile güzel oyuncudan özür diledi.

"SEVGİLİM BENİ BERRAK'TAN KISKANDI"

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci sosyal medya hesabında paylaştığı video ile güzel oyuncudan özür diledi. Öğrenci genç "Berrak Tüzünataç'ı ben engellemedim. Kız arkadaşım Berrak Tüzünataç'la olan yazışmalarımızı okuyunca kıskandığı için engellemiş. Özür dilerim." dedi.

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci konuştu VİDEO

"TAM BİR SAFRİTİKİM"

Tüzünataç ekran görüntüsünü paylaşarak “Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..) Sanırım ben tam bir saftirikim “ dedi.

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci konuştu

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