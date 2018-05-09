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Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

Kastamonu'da yanan evlerinde ceset parçalarına ulaşılan ve Ankara Adli Tıp Kurumundan 5,5 ay sonra yakınlarına teslim edilen 5 kişilik Çataloğlu ailesinin cenazesi, tek tabutta taşınarak defnedildi

AA | 09.05.2018 - 14:52..
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Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat (62), oğlu Emin (35), gelini Şengül (32) ve 12 yaşındaki torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen ve Ankara Adli Tıp Kurumundan alınıp Kastamonu Devlet Hastanesi morguna getirilen ceset parçaları, sabah saatlerinde morgdan tek tabut içinde alınarak Nasrullah Camisi'ne götürüldü.

5 KİŞİ TEK TABUTTA

Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından tek tabutta taşınan parçalar, Ahmet Dede Mezarlığı'nda açılan küçük bir mezara ahşaptan yapılan kutu içinde defnedildi.

Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi'nde Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu'na ait evlerin 29 Kasım 2017'de yanmasının ardından Fazıl ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu'ndan haber alınamaması üzerine arama başlatılmıştı.

Çataloğlu'nun yanan evinin enkazında bulunan torunu Serdar Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen ceset parçası, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Aileye ait yaklaşık 28 küçükbaş hayvan telef olduğunun belirlenmesi ve 20 küçükbaş hayvanın da yangından sonra ailenin traktörünün terk edildiği yerde bulunması üzerine soruşturma derinleştirilmiş, E.K. ve E.K. kardeşler ile A.Ş. tutuklanmış, zanlıların aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattıkları iddia edilmişti.

Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

Savcılık tarafından hayvan hırsızlığı amacıyla olay yerine gelen şüphelilerin, gece vakti uyanarak direnmeye kalkan aileyi tabanca ve tüfekle öldürdüğü, cesetleri de yakarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları belirtilmişti.

Soruşturma sırasında yapılan aramalarda, maktullerin evinden alınan bazı eşyaların şüphelilerin evlerinin eklentilerinde ele geçirildiği, Sebahat Çataloğlu'na ait olduğu değerlendirilen protez kalıntıları ile Fazıl Çataloğlu'na ait olduğu tahmin edilen implant diş parçalarının olaydan 41 gün sonra evin enkazının kum eleğinden geçirilmesiyle bulunduğu, aile bireylerinin cesetlerinin yakılarak yok edildiğinin anlaşıldığı bildirilmişti.

Bulunan ceset parçalarının tamamı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

Beş kişilik ailenin cenazesi tek tabutta

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