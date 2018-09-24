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BES üç yıl boyunca zorunlu olabilir

Şu anda var olan, ancak istediğiniz zaman iptal edebildiğiniz BES'in zorunlu olma planı hazırlandı.

Haber Merkezi | 24.09.2018 - 13:00..
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Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) en az 3 yıl boyunca zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Çalışanlar şu anda istediği zaman BES'ten çıkarak maaşlarının kesinti yaşamasını engelleyebiliyor.

Ancak bu program gelirse en az 3 yıl maaşlarda kesinti olacak ve kesilen paralar emeklilik şirketlerine gönderilecek.

BES NEDİR

​Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir.​

BES üç yıl boyunca zorunlu olabilir

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