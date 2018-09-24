BES üç yıl boyunca zorunlu olabilir

Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) en az 3 yıl boyunca zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.
Çalışanlar şu anda istediği zaman BES'ten çıkarak maaşlarının kesinti yaşamasını engelleyebiliyor.
Ancak bu program gelirse en az 3 yıl maaşlarda kesinti olacak ve kesilen paralar emeklilik şirketlerine gönderilecek.
BES NEDİR
Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir.