BES üç yıl boyunca zorunlu olabilir

Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) en az 3 yıl boyunca zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.

Çalışanlar şu anda istediği zaman BES'ten çıkarak maaşlarının kesinti yaşamasını engelleyebiliyor.

Ancak bu program gelirse en az 3 yıl maaşlarda kesinti olacak ve kesilen paralar emeklilik şirketlerine gönderilecek.

BES NEDİR

​Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişilerin çalıştıkları dönemdeki hayat standartlarını emeklilik dönemlerinde de devam ettirmeleri için bugünden düzenli birikim yapma imkanı sağlayan, devlet katkısıyla desteklenmiş bir tasarruf ve yatırım sistemidir.​