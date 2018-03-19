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Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejim ordularının katliam gerçekleştirdiği Doğu Guta'da Suriye birliklerini ziyaret etti.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 10:27..
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Doğu Guta'da aylardır Esad rejimine bağlı askerler katliam gerçekleştiriyor. Binlerce sivilin öldürüldüğü, muhalif diye yerleşim yerlerine bomba yağdırılan Doğu Guta'nın "sürpriz" bir misafiri vardı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, sivilleri katleden askerlerini "teftiş"etti.

Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

GÜLÜCÜK DAĞITTI

Esad'ın propoganda dolu ziyareti uluslrarası basında da büyük yankı uyandırdı. Esad için en dikkat çeken detay ise, binlerce sivilin öldürüldüğü bu topraklarda askerlerine gülücük dağıtması oldu.

Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

Beşar Esad Doğu Guta'yı ziyaret etti VİDEO

Acımasızca öldürülen sivillere rağmen Esad Doğu Guta'da pozitif bir imaj vermek için yüzünden gülücükleri eksik etmedi.Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

ASKERLERİ TEFTİŞ

Doğu Guta'ya kendi kullandığı araç ile gelen Esad'ın propoganda kokulu ziyareti askeri teftişe dönüştü. Doğu Guta'da askeri birliklerini ziyaret eden Esad, askerlerin katliamını adeta yerinde inceledi.

Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

Askerlere "moral" ziyareti gerçekleştiren Esad'ın burada da yüzünden gülücükler eksik olmadı. Askerler de katliamın sahibi olan komutanları Esad'a büyük ilgi gösterdi.

Beşar Esad Doğu Guta'ya çıkartma yaptı

DOĞU GUTA'DA ESAD KATLİAMI

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

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