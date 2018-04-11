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Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi'nde 1960 yılında yaptırılan cami, mimarisiyle ilgi topluyor.

AA | 11.04.2018 - 13:16..
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Projesini Yüksek Mimar- Mühendis Şerif Ali Akkurt'un yaptığı, 15. yüzyılda yaşamış, hayatının son yıllarını Darende'de geçirmiş ünlü mutasavvıf Şeyh Hamidi Veli'nin (Somuncu Baba) kayınpederi alim Abdurrahman Erzincani'nin adını taşıyan cami, beşgen mimarisi ve eğik duvarlarıyla farklı mimari özellikler yansıtıyor.

BEŞGEN PRİZMA TEMELLİ İLK CAMİ

Duvarları yüzde 20 dışa eğimli olarak inşa edilen, beşgen mimarili, 6 köşeli cami, yan duvarlarında az sayıda pencere bulunmasına rağmen çatısından aldığı ışıkla aydınlanıyor. Malatyalı mutasavvıf Es-Seyyid Osman Hulusi Ateş Efendi'nin öncülüğünde 1960 yılında inşa edilen cami, döneminin beşgen prizma temelli ilk camisi olarak dikkati çekiyor.

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor İZLE

"İMANIN ALTI ŞARTINI SİMGELİYOR"

Cami imamı Vedat Burç yaptığı açıklamada, caminin Türkiye'de yapılmış farklı mimariye sahip eserler arasında yer aldığını söyledi. Türk-İslam motiflerini taşıyan, aynı zamanda modern mimariye sahip eserin alışılagelmişin dışında, ferah ve kullanışlı bir yapı olduğunu dile getiren Burç, "Caminin beşgen yapısı İslam'ın 5 şartını, 6 köşesi de imanın altı şartını simgeliyor. Beşgen mimari döneminin yapıları arasında ilktir. Minarede de aynı şekilde İslam'ın beş şartı dikkate alınmıştır. Selçuklu eserlerine benzer, kubbe kullanılmamış, farklı bir çatı ile kapatılmıştır. Işık içeriye tavandan yansıyarak giriyor Mekan bir bütündür ve içinde kolon yoktur. Duvarlar yukarıya doğru açılarak geniş bir iç hacim sağlanmıştır." dedi.

Beşgen cami mimarisiyle dikkati çekiyor

"HER DETAY TASARIM HARİKASI"

Burç, caminin ana mekanında da kolon bulunmadığını belirterek, "Burası çok özel bir mekan, dolayısıyla her detayında tasarım harikası olacak şekilde düzenlemeler yapılmış. Caminin yapımında büyük katkıları bulunan Hulusi Efendi'den sonra kurduğu vakıf da hala imar ve ihyasını yürütmekte. Görenlerin şaşırdığı ve sıra dışı kabul ettiği bu yarım asırlık cami, bazı teknik üniversitelerde ders konusu olarak işlenmektedir." diye konuştu.

İlginç mimarisi ve minaresi ile mahallenin tanıtımına katkı sağlayan cami, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

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