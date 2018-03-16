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Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

Konya'da besihane inşaatı yapımında duvarın yıkılması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

DHA | 16.03.2018 - 00:48..
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Kadınhanı ilçesinde eskiden belde statüsünde olan Kolukısa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Serkan Şafak'a ait, besihane inşaatı yapımında belirlenemeyen bir nedenle beton duvar yıkıldı.

3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Enkazın altında kalan işçiler Egemen Öztürk, Feyyaz Kaçmaz, Mücahit Öztürk ve Latif Öztürk yaralandı. Yaralılardan Egemen Öztürk Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne diğer 3'ü de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. İşçilerden Egemen Öztürk, Mücahit Öztürk ve Feyyaz Kaçmaç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Latif Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin  devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü 1 yaralı

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