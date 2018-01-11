Beşiktaş-Adalar vapur seferleri yeniden başlayacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda, Şehir Hatları'nın kış döneminde yolcu azlığı nedeniyle karşılıklı olarak Beşiktaş-Adalar vapur seferlerini kaldırması gündeme getirildi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat, konuya ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.

Hilkat, ilk kez 1846'da tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla İstanbul ile Adalar arasında toplu ulaşımın başlatıldığını belirterek, bugün Adalıların en büyük probleminin başında ulaşımın geldiğini söyledi.

ADALILARIN ULAŞIMINI KARŞILAMIYOR

Adalar'ın ana karayla ulaşımının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olması nedeniyle Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri ve özel yolcu motorları ile sağlandığını anlatan Hilkat, "Deniz Otobüsleri yalnızca yazın sefer yapmakta, Şehir Hatları'nın seferleri ne yazın ne de kışın Adalıların ulaşım ihtiyacını karşılamayacak şekilde düzenlenmektedir." dedi.

Hilkat, "Yeterli yolcu yok, zarar ediyor." anlayışı ile Adalıların temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmamaları gerektiğini dile getirdi.

EN KISA SÜREDE YENİDEN BAŞLAYACAK

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Yardımcısı Faruk Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söyledi. Aydın, "Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak." dedi.