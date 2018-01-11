Erdoğan: Artık karşınızda inanmış bir millet var

1 Bulut Aras'ın son hali Saçlarını boyatan ünlü oyuncu Bulut Aras, fit ve genç görüntüsü ile yıllara meydan okuyor.

2 Kayseri Develi’de fırınlarda denetleme Kayseri Develi Belediyesine bağlı zabıta ekipleri fırınlarda denetimde bulunarak ekmeklerin gramaj ve hijyen şartlarını kontrol etti.

3 Türklerin en çok gittiği ülke Gürcistan Türklerin en çok gittiği 10 ülke belli oldu. İlk sırada 1 milyon 173 bin kişiyle Gürcistan yer alıyor.

4 Pamuklu yastık kılıfları yaşlandırıyor Pamuklu kumaşları sağlığınız için kullanmaya devam etseniz bile yastık kılıfınızı bu haberden sonra ipek bir kılıfla değiştirmek isteyeceksiniz.

5 İspanya turizmi beşinci yılda da rekor kırdı İspanya turizm verileri, ülkeye 2017'de gelen yabancı turist sayısının art arda beşinci yılda da rekor kırdığını gösterdi.

6 Beşiktaş Belediye Başkanlığına Tahir Doğaç seçildi Beşiktaş Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.