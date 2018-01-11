Beşiktaş Belediye Başkanlığına Tahir Doğaç seçildi

İçişleri Bakanlığı’nın görevden aldığı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yerine gelecek yeni belediye başkanı saat 15.00’teki seçimle belirlendi.
Beşiktaş Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Tahir Doğaç seçildi.
CHP'DEN 1 KOLTUĞA 6 ADAY
AK Parti seçimde İsmail Akyıldız’ı aday göstermişti. CHP’li aday Tahir Doğaç'ın ismi ise başta 7 aday çıkması nedeniyle, belediye meclis grubunda yapılan toplantıyla belirlenmişti.
Hazinedar'ın yerine CHP'den Tahir Doğaç, Rıfat Örnek, Affan Mahmut Keçeci, Eyüp Birgün, Bülent Tatar, Merve Öztopaloğlu Küçükel'in adı geçiyordu.
Tahir Doğaç