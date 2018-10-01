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Beşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktı

3 aydır maaş alamayan CHP'li Beşiktaş Belediyesi işçileri, bugün eylem yaptı.

Haber Merkezi | 01.10.2018 - 14:51..
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İstanbul'da 3. Havalimanı'nın açılışına günler kala işçilerin bir kısmı haklarının yetersiz olduğu gerekçesiyle eylem yapmıştı. İşçilerin şartlarının iyi olmadığını, bunun sorumlusunun hükümet olduğunu iddia eden CHP'den büyük tepki gelmişti.

Ancak her fırsatta hükümeti suçlayan CHP'ye ait belediyede, işçiler yönetimi protesto için iş bırakma eylemi düzenledi.

Beşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktı

3 AYDIR PARA ALAMIYORLAR

3 aydır paralarının alamadıklarını belirten işçiler aylardır süren sorunların artık çözülmesini bekliyor.

GEÇEN HAFTA SÖZ VERMİŞLERDİ

Geçtiğimiz hafta DİSK Genel İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında gerçekleşen görüşme neticesinde maaşların ödeneceği sözü verilmişti. Ancak verilen söz yine yerine getirilmedi.

Beşiktaş Belediyesi işçileri iş bıraktı

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