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Beşiktaş Belediyesi öğrencilere verilen bursları kesti

Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasından sonra, BELTAŞ tarafından verilen burslar donduruldu.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 14:14..
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Beşiktaş Belediyesi öğrencilere verilen bursları kesti

İçişleri Bakanlığı, açılan soruşturmalar kapsamında Murat Hazinedar'ı Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırdı. Hazinedar'ın ardından başkanlık görevine Tahir Doğaç seçildi.

BURSLAR KESİLDİ

Belediyede yaşanan değişim, öğrencileri olumsuz yönde etkiledi. Beşiktaş Belediyesi bünyesindeki BELTAŞ Vakfı, öğrencilere verdiği tüm bursları durdurdu.

Öğrencilere kısa mesaj ile duyurulan burs kesintilerine tepki gösteren bir okurumuz, konuyla ilgili yorumunu WhatsApp Hattı üzerinden bize ulaştırdı.

RÜŞVETLER AYYUKA ÇIKTI

Okurumuzun söz konusu burs kesintilerine yorumu ise; "Yani diyor ki: Yakalandık!. Hayırsevere iş adamlarının zorla verdiği rüşvetler ayyuka çıktı." şeklindeydi...

Beşiktaş Belediyesi öğrencilere verilen bursları kesti

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