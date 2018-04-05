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Beşiktaş Belediyesi'nde arama

Mali Şube ve Siber polisleri tarafınca Beşiktaş Belediyesi'nde sabah saatlerinde arama yapıldı. Ekipler belediyedeki dijital verileri inceledi.

DHA | 05.04.2018 - 10:00..
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Beşiktaş Belediyesi'nde arama

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Beşiktaş Belediye binasına 10 araçla gelen İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye başkan yardımcılarının odalarında arama yaptı, dijital verileri inceledi.

Belediyenin binasına gelen polis ekiplerinin bilgisayarları incelediği öğrenildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞLARDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından "Belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi" gerekçeleri ile görevinden uzaklaştırılmasının ardından, yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı.

25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

Beşiktaş Belediyesi'nde arama

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