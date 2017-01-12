Beşiktaş konut aidatlarının en yüksek olduğu ilçe oldu

Yapılan araştırmalar sonucu Türkiye'de ‘Konut Projeleri Aidat Değerleri' belirlendi. 2016 aidatlarının rakamlarının belli olması için markalı konut projeleri incelendi.

İSTANBUL ANKARA VE İZMİR İNCELENDİ

Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde, oturumun başladığı konut projelerinde, metrekare bazında en yüksek aidat değerine sahip konut projesi 18 TL/m2 ile İstanbul Avrupa yakasında iken, metrekare bazında en düşük aidat değerine sahip konut projesi ise ortalama 0.33 TL/m2 ile Ankara’da bulunuyor.

Ankara’da en düşük aidatta metrekare fiyatı 0.33 lira, ortalama 2.93 lira, en yüksek ise 14.55 lira. Hürriyet'in haberine göre, İzmir’de ise en düşük aidat metrekare başına 0.80 lira, ortalama 2.51, en yüksek ise 5.25 olarak belirlendi.

METREKARE BAZINDA FİYATLAR BELİRLENDİ

İstanbul Anadolu yakası (TL/m2)

Minimum 0.38

Ortalama 2.87

Maksimum 11.46 İstanbul

Avrupa yakası (TL/m2)

Minimum 0.43

Ortalama 2.97

Maksimum 18

İzmir’de en düşük ve en yüksek aidatlar

Minimum 0.80

Ortalama 2.51

Maksimum 5.25

Ankara’da en düşük ve en yüksek aidatlar

Minimum 0.33

Ortalama 2.93

Maksimum 14.55