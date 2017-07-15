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Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

Beşiktaş'taki terör saldırısının faillerinin fotoğrafları, basınla paylaşıldı

15.07.2017 - 02:39
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  2. İç Haber

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bölücü terör örgütünün sorumlularından Mehmet Emin T., Beşiktaş'taki saldırının planlayıcısı Zozan K. ve Vezneciler saldırısının keşifçisi Gülşen B.'n.n fotoğraflarını basınla paylaştı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin önceki gün yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki terör saldırısının organizatörünün yakalandığını açıklamıştı. Vali Şahin açıklamada İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile kameralar karşısını geçen Vali Şahin, "İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Milli İstihbarat Teşkilatımız işbirliği ile yürütülen çalışmalarda bölücü terör örgütünün özel kuvvetler hücresinin ilimizde, sansasyonel bir eylem yapacağı bilgisi alındı.Ve bu bilgi üzerine yapılan çalışmalarda,İstanbul ilimizde 13 ilçede, Ankara, Diyarbakır, Hakkari ve Kocaeli illerinde operasyonlar yapıldı. Bunun neticesinde 44 kişi gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde bu 44 kişiden birinin Beşiktaş Stadyumu patlamasında organizatör olarak görev aldığı ve orada keşifte bulunduğu ,sonra yine bombalı araç içerisinde son anda inip firar eden kişi olduğu, yine bir başkasının da Vezneciler semtinde Çevik Kuvvet polislerimizin taşındığı servis aracına yönelik bombalı eylemi organize eden kişi olduğu değerlendirilmiştir" diye konuşmuştu.

Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

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