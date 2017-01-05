Beşiktaş saldırısında şehit olan polise veda

Nacakoğlu için öğle vakti Sekili Şehit Osman Pekşen Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törende, şehidin annesi, kız kardeşi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

''BEN SİZİ OĞLUMUN DÜĞÜNÜNE ÇAĞIRACAKTIM''

Şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu cenaze törenine gelenlere, "Ben size davetiye vermedim, neden geldiniz? Ben sizi oğlumun düğününe çağıracaktım. Oğlum, arkadaşların gelmiş, sen neden kalkmıyorsun?" diyerek ağladı.

''BİR MUAMMER GİDER YERİNE BAŞKA BİR MUAMMER GELİR''

Baba Mehmet Nacakoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan sağ olsun, bir Muammer gider yerine başka bir Muammer gelir. Bu vatanı hainlere bırakmayacağız. Bu vatan kolay kazanılmadı. Muammerler feda olsun bu vatana, ben de yanında..." dedi.

ŞEHİDİN NAAŞI KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

İl Müftüsü Salih Sezik'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.