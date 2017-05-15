Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

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Başbakan Yıldırım'dan ABD ve YPG açıklaması

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Tehlikeli hayvanlar ile dost olan insanlar

Kastamonu Entegre şirketi, 1962 yılında kurulan ve İtalya'nın üçüncü büyük yonga levha üreticisi olan Grup Trombini’yi satın aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bazı üyelerin kendisine küfür ettikleri için üyelikten ihraç edildiklerini söyledi.

Dursun Özbek kendisine edilen küfürü okudu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki 7 katlı otelin mutfak bölümünde çıkan, diğer katlara da sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Kumluca İlçesi açıklarında Akdeniz'de bugün Richter Ölçeği'ne göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

1 Marmaris'teki feci kaza kamerada Muğla'da uçurumdan devrilen midibüsün, kazadan saniyeler önce bir araç kamerası tarafından çekilen görüntülerine ulaşıldı.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de gündemi değerlendirdi Çin'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a, son günlerde tartışılan Atatürk'e hakaret meselesi soruldu.

3 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PYD ve ABD açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan PYD/PKK ile ABD ilişkilerine dair Çin'de gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

4 Hülya Avşar yatak reklamında oynadı Avşar, bir yatak markasının reklam filminde oynadı. Güzel oyuncu bu reklamdan 1 milyon lira aldı.

5 Kuzey Kore füze denemelerini sürdürüyor Kuzey Kore’nin yeniden füze denemesi yapması Asya ülkeleri ve ABD'de paniğe neden oldu.

6 Yanında çalışan kadını 3 kez hamile bıraktı S.K.H.'nın evinde çalışmaya başlayan Süheyla H., iddiaya göre evlilik vaadiyle kandırılarak 3 defa hamile kalırken 2 kez kürtaj oldu.