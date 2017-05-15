Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu'nda son 3 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük favorilerinden Beşiktaş, Bursa ile karşılaşacak.
DEPLASMAN YASAĞI KALKTI
Bu maçın önemli taraflarından biri de; 2011-2012 sezonunda uygulanmaya başlayan deplasman yasağının kalkmasının ardından siyah-beyazlı tarafarlar 5 yıl sonra Bursa deplasmanıda.
OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİLER
Deplasman yolunda da ilginç bir durum ortaya çıktı. Gezi Parkı eylemleri sırasında Türkiye'de yapılacak yeni köprülere karşı olan Çarşı Grubu Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek kısa sürede Bursa'ya ulaştılar.