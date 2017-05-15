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Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

2011-2012 sezonunda uygulanmaya başlanan deplasman yasağının kalkmasının ardından siyah-beyazlılar Bursa'da.

15.05.2017 - 14:05
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Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

Spor Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu'nda son 3 haftaya girilirken şampiyonluğun en büyük favorilerinden Beşiktaş, Bursa ile karşılaşacak.

DEPLASMAN YASAĞI KALKTI

Bu maçın önemli taraflarından biri de; 2011-2012 sezonunda uygulanmaya başlayan deplasman yasağının kalkmasının ardından siyah-beyazlı tarafarlar 5 yıl sonra Bursa deplasmanıda.

Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİLER

Deplasman yolunda da ilginç bir durum ortaya çıktı. Gezi Parkı eylemleri sırasında Türkiye'de yapılacak yeni köprülere karşı olan Çarşı Grubu Osman Gazi Köprüsü'nden geçerek kısa sürede Bursa'ya ulaştılar.

Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

Beşiktaş taraftarı Bursa deplasmanında

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