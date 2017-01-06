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Beşiktaş' terör saldırısıyla ilgili 10 kişi tutuklandı

Vodafone Arena'daki terör saldırısıyla ilgili 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Ajanslar | 06.01.2017 - 23:15
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Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sevk edildikleri hakimlikte işlemleri sona erdi.

TUTUKLANANLAR

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Tufan B'nin, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs", Zeki Y, Fırat K, Rıdvan D. ve Raşit B'nin, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak", Sercan B, Necip Y, Mete A, Hikmet Ö ve Orhan B'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden Nazim B. ve Ünal Ü'nün, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.

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