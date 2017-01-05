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Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Matej Mitrovic, İstanbul'a geldi.

AA | 05.01.2017 - 01:35
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Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

Tarifeli uçakla Zagrep'ten Atatürk Havalimanı'na gelen genç stoperi, kulüp yetkilileri karşıladı.

Buradan konaklayacağı otele götürülen Mitrovic'in, yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından Antalya kampında takıma dahil olacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

RİJEKA'DA 20 MAÇTA FORMA GİYDİ

Hırvatistan 1. Futbol Ligi'nin yenilgisiz lideri Rijeka'da stoper olarak forma giyen 23 yaşında ve 1,87 metre boyundaki futbolcu, bu sezon ligde geride kalan 20 maçın hepsinde 90 dakika görev aldı ve 1 gol kaydetti. Hırvat ekibi bu maçlarda kalesinde sadece 8 gol gördü.

Beşiktaş'ın yeni transferi Mitrovic İstanbul'a geldi

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