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Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına beton mikseri çarptı.

14.10.2017 - 18:12
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Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Kaza, Beşiktaş Caddesi Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin karşısında saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

60 YAŞINDAKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki kadına, beton mikseri çarptı. Kabataş yönüne ilerleyen beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, ismi öğrenilemeyen kadın hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi ambulansa alınarak götürüldü.

Kaza yerinden geçmekte olan bir beton mikseri polis tarafından durduruldu. Yapılan incelemelerde kazayı yapan kişi olmadığı anlaşılınca sürücü yoluna devam etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü

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