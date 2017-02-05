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Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

Yangın ihbarı üzerine bir daireye giren itfaiye ekipleri, içeride bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

05.02.2017 - 06:38
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Mecidiye Mahallesi Sarıbal Sokak'ta bulunan bir binada saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, binanın birinci katından dumanlar geldiğini gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlar çıkan dairenin kapısını açamayınca itfaiye aracının merdiveniyle daireye camdan girdi. İçerideki dumanı tahliye eden itfaiye erleri, bir kısmı yanmış erkek cesediyle karşılaştı.

Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

Olay yerine gelen polis ekipleri dairede inceleme yaparken, yanmış cesedin 24 yaşındaki Hüseyin Özgür Dokgöz'e ait olduğu belirlendi. Dokgöz'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, kesin ölüm nedenin yapılan otopsi sonucunda belirleneceği belirtildi.


Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

Beşiktaş'ta bir kişi yanarak can verdi

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