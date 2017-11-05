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Beşiktaş'ta cam filmi yasağı protesto edildi

Beşiktaş'ta toplanan oto aksesuarcılar cam filminin yasaklanmasını protesto ettiler.

05.11.2017 - 16:13
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Beşiktaş oto aksesuar işletmecileri Balmumcu'da toplanarak, 'Modifiye suç değil yaşam tarzımız' slogan atarak, Beşiktaş Meydanı'na doğru ilerledi.

"CAM FİLMİMİZE DOKUNMAYIN"

Ellerinde pankart ve Türk Bayrağı olan grup adına açıklama yapan Paşam Sezer Türkoğlu "Bugün burada toplanmamızın nedeni cam filminin yasak olması. Buraya gelen arkadaşlar ekmeği için çalışan insanlar. Cam filmi yasak olduğu zaman bu insanların dükkanı, elemanı, vergi levhası her şeyi kapanıyor. Devlete sesleniyoruz buradan; modifiye suç değil yaşam tarzımız, cam filmimize dokunmayın" diye konuştu.

Grup açıklamanın ardından Barbaros Bulvarı'nda olaysız bir şekilde dağıldı.

Beşiktaş'ta cam filmi yasağı protesto edildi

Beşiktaş'ta cam filmi yasağı protesto edildi

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