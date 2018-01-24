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Beşiktaş'ta gece kulübüne silahlı saldırı

Ortaköy'de bir gece kulübüne motosikletle gelen iki kişi tarafından ateş açıldı.

DHA | 24.01.2018 - 04:31..
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Beşiktaş Ortaköy'de bulunan bir gece kulübü önüne motosikletle gelen iki kişi doğru ateş açtı. Silahlı saldırıda 3 güvenlik görevlisi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Beşiktaş'ta gece kulübüne silahlı saldırı


EMNİYET KAÇAN SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Özel harekat ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Olay yeri  inceleme ekipleri çalışmalarda bulundu.

Polis ekipleri olayla iligili incelemesi devam ederken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta gece kulübüne silahlı saldırı VİDEO


Beşiktaş'ta gece kulübüne silahlı saldırı


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