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Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi 5 metreden bahçeye düştü

Beşiktaş'ta bir apartmanın bahçesine düşen güvenlik görevlisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

AA | 04.05.2018 - 04:51..
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Kültür Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'ndeki bir binanın girişinde görevli özel güvenlik personeli Deniz Çelik, yaklaşık 4 metre yükseklikten apartmanın bahçesine düştü.

Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi 5 metreden bahçeye düştü

DURUMU ARKADAŞI FARK ETTİ

Durumu fark eden diğer güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yüksekten düşerek yaralanan Deniz Çelik'e müdahalede bulunup boyunluk taktı, ardından sedyeye koyarak gerekli güvenli tedbirlerini aldı. İtfaiye ekipleri de bahçeye inerek yaralıyı yukarı çıkarıp sağlık görevlilerine teslim etti.

Çelik, daha sonra sağlık görevlileri tarafından çevredeki özel bir hastaneye götürüldü.

Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi 5 metreden bahçeye düştü VİDEO

Beşiktaş'ta güvenlik görevlisi 5 metreden bahçeye düştü

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