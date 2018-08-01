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Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Kadırgalar Caddesi'nde toprak yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak devrildi ve araç sürücüsü yaralandı.

DHA | 01.08.2018 - 14:23..
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Kaza Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Enver Karakoç'un kullandığı  34 KB 2495 plakalı toprak yüklü hafriyat kamyonu Dolmabahçe iskitameti'ne ilerlerken virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

SÜRÜCÜ YARALANDI

Kaza nedeniyle hafriyat kamyonunda bulunan toprak, yola saçılırken, sürücü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan sürücü Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadırgalar Caddesi'nde araç yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri ve iş makineleri devrilen kamyondan yola dökülen toprağı temizledi. Devrilen kamyon da vinç yardımıyla kaldırıldı.

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

Beşiktaş'ta hafriyat yüklü kamyon devrildi

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