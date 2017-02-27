Beşiktaş'ta hırsıza vatandaştan meydan dayağı

Olay cumartesi sabah saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sarıyer - Beşiktaş minibüsünde yolculuk yapan üniversite öğrencisi A.K.'yi hedef alan hırsız, Balmumcu'da harekete geçti.

HIRSIZ TELEFON ÇALDI

Genç kızın minibüsten indiği sırada cep telefonunu çalan hırsız, çarptığı için özür de diledi. Minibüsten inen genç kız ise cep telefonunun olmadığını fark edince kendisine çarpan şahsın telefonunu çaldığını anladı. Hırsıza yönelerek "telefonum sende" diyen genç kız, minibüsteki yolculardan yardım istedi. Bu sırada genç kızı iterek yere düşüren hırsız, kaçmaya başladı.

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TAKSİ ŞOFÖRÜ HIRSIZA ÇARPTI

Olaya şahit olan bir ticari taksi sürücüsü kaçan hırsıza hafif şekilde çarparak durdurmayı başardı. Çarpmanın etkisiyle yere yuvarlanan hırsız, minibüsten ve çevreden yardıma koşan vatandaşlar tarafından darp edilerek etkisiz hale getirildi.

GENÇ KADIN ŞİKAYETÇİ OLDU

Hırsızın üzerinde genç kadına ait olan telefon da bulundu. Hırsızın ellerini kemer ile bağlayan vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine polis ekipleri gelirken, yerde yatan hırsızın ise "Beni öldürüyorlar, parçalıyorlar, yardım edin” diyerek yardım istediği görüldü. Zanlı polis tarafından gözaltına alındı, genç kız ise kendisini gasp eden hırsızdan şikayetçi oldu.