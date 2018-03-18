İstanbul'un Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokağı'ndaki 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü ViDEO
6 ARAÇTA MADDİ HASAR, BİR BİNA BOŞALTILDI
Çökme sonucunda park halindeki 6 araçtan 2 tanesi çöken duvarın altında kalırken 4 araç da zarar gördü. Çöken istinat duvarının yanında bulunan 2 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken bina da mühürlendi.