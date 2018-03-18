taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
165,33
PETR
66,1300

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

Beşiktaş'ta bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç zarar görürken bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

AA | 18.03.2018 - 13:15..
  1. Haberler
  2. İç Haber

s

İstanbul'un Beşiktaş'ın Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokağı'ndaki 2 katlı binanın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü ViDEO

6 ARAÇTA MADDİ HASAR, BİR BİNA BOŞALTILDI

Çökme sonucunda park halindeki 6 araçtan 2 tanesi çöken duvarın altında kalırken 4 araç da zarar gördü. Çöken istinat duvarının yanında bulunan 2 katlı bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

Zabıta ekipleri yıkılan alanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken bina da mühürlendi.

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Erdoğan Gelibolu'da konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu.
Parktaki ağaca konan arılar vatandaşları soktu
Antalya’nın en kalabalık parklarından birindeki ağaca konan ve vatandaşları sokan arılar, haber yapmaya gelen muhabir tarafından itfaiye ekiplerinin yardımıyla kovana alındı.
Bodrum'da ot festivali
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Ot Festivali düzenlendi. Festivale Bodrum ve yakın ilçeler yoğun ilgi gösterdi.
Şırnak'ta terör saldırısı
Silopi ilçesindeki Hisarkapı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce Irak'ın kuzeyinden düzenlenen saldırıda 3 asker yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'deki heykeller yıkılıyor

Afrin'deki heykeller yıkılıyor

63
TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

TSK ve ÖSO Afrin merkeze girdi

148
Afrin'e Türk bayrağı dikildi

Afrin'e Türk bayrağı dikildi

357
Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

Mehmetçik ve ÖSO Afrin kent merkezinde

45
Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

38
Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

Avrupa'nın iftiracı medyasını uydu görüntüleri yalanladı

39
TSK'dan Afrin açıklaması

TSK'dan Afrin açıklaması

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM