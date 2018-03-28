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Beşiktaş'ta kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Bir kafede çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

AA | 28.03.2018 - 06:23..
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Ortaköy Muallim Naci Caddesi'ndeki bir kafede iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavga, bir kişinin ölümü, üç kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı.

Beşiktaş'ta kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Servis görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Polisler de olay yerine güvenlik şeridi çekerek caddeyi çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapattı.

Beşiktaş'ta kafede silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

BAZI ARAÇLARA MERMİ İSABET ETTİ

Silahlı kavga sırasında caddede bulunan bazı araçlara da mermiler isabet etti.

Ölen ve yaralananların erkek olduğu ve kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı öğrenildi.

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