Beşiktaş'ta kaza: 4 araç hasar gördü

Etiler İncesu Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, İsmail Aksu (37) yönetimindeki 34 L 2057 Plakalı otomobil, sokaktaki viraja hızla girdi. Bu sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aynı yönde ilerleyen araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile o araç da park halindeki bir otomobile çarptı. Ardından Aksu'nun kullandığı otomobil, park halindeki lüks araca çarptı. Kaza nedeniyle İsmail Aksu otomobil içerisinde sıkıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Yolcu koltuğundaki arkadaşı ise otomobilden inerek olay yerinden kaçtı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, hemen Aksu'ya yardıma koştu ve sıkıştığı yerden çıkarttı.

Mahalle sakinleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine; polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Araçları zarar gören sürücüler ve yakınları polisten bilgi almaya çalıştı.

4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Kaza nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli korku ve panik yaşandı. Şans eseri sokakta yayanın olması olası bir faciadan dönüldü. 4 araç kullanılamaz hale gelirken sokak savaş alanına döndü.













