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Beşiktaş'ta konut satış fiyatları en üst seviyede

Beşiktaş‘ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 15.219 lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 20.03.2018 - 12:18..
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Yapılan bir araştırma İstanbul'daki konut metrekare fiyatlarını ortaya çıkardı. Bu araştırmaya göre Beşiktaş konut fiyatlarında zirvede.

BEŞİKTAŞ'IN GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 34 YIL

Beşiktaş‘ta ortalama konut metrekare satış fiyatı 15.219 lira, ortalama konut satış fiyatı 2.511.135 lira, ortalama kira 5.959 lira, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 34 yıl olarak belirlendi.

Beşiktaş'ta konut satış fiyatları en üst seviyede

KONUT FİYATLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU 10 İLÇE

Konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu 10 ilçe belli oldu. Buna göre; ilk sırada Beşiktaş yer alıyor. Beşiktaş'ı Sarıyer, Bakırköy, Kadıköy, Beykoz, Şişli, Üsküdar, Adalar, Beyoğlu, Ataşehir seyretti.

Beşiktaş'ta konut satış fiyatları en üst seviyede

Sarıyer'de konut metrekare satış fiyatı 12 bin 751 lira iken, Kadıköy’de konut metrekare satış fiyatı 7 bin 208 lira oldu.

KONUT FİYATLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇELER

İstanbul'da ise konut fiyatlarının en düşük olduğu ilçeler ise Esenyurt, Sultanbeyli, Arnavutköy, Silivri, Çatalca oldu.

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