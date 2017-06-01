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Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş Barbaros bulvarında belirlenemeyen bir nedenle yolda çökme meydana geldi.

01.06.2017 - 16:11
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Beşiktaş'ta yol çöktü

Çukur açılan yol trafiğe kapatılırken çevrede önlem alındı. Ekipler çöken yolda inceleme başlattı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Barbaros Bulvarı'nın Zincirlikuyu istikameti trafiğe kapatıldığı için bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor ve sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. Teknik incelemenin yapılacağını ifade edildi, açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İNCELEMEDEN SONRA ÇÖKME NEDENİ BELİRLENECEK"

"Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda meydana gelen çökmenin metro tünel inşaatı kazısından meydana gelmediği anlaşıldı. Yapılan incelemede metro tünellerinde herhangi bir çökme-çatlama veya toprak kayması meydana gelmedi. Çökme tünel koruma bandı ile yol arasında yaklaşık 3 metrelik bir alanda meydana geldi. Teknik incelemeden sonra çökme nedeni belirlenecek"

Beşiktaş'ta yol çöktü VİDEO

Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

Beşiktaş'ta yol çöktü

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