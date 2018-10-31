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Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsü otobüsün camlarını kırdı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda otobüs sürücüsü ile motosiklet sürücüsü yol verme kavgası yüzünden birbirine girdi.

DHA | 31.10.2018 - 14:53..
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Olay, Barbaros Bulvarı’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Ahmet Y. seyir halindeyken, İstanbul Otobüs A.Ş.ye bağlı 129T hatlı otobüs şoförü Durmuş Çömlek ile iddialara göre trafikte yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Maganda motorcu otobüsün camlarını kırdı İZLE

OTOBÜSÜN CAMLARINI KIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosiklet sürücüsü, otobüsün kapı camını yumruklamaya başladı. Motosiklet sürücüsü, yumrukla kıramayınca kafasından çıkardığı kaskla vurarak camları kırdı. Olay sırasında kısa süreli panik yaşayan otobüsteki yolcular, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak sakinleştirdi. Otobüs şoförü, kırılan camları fırça ile temizledi. Polis ekipleri olaya ilişkin tutanak tutarken, otobüs şoförü ve motosiklet sürücüsü yollarına devam etti.

Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsü otobüsün camlarını kırdı

"KASKLA VURDU"

Motosiklet sürücüsü ayrılırken kaskını çöpe attı. Otobüs şoförü Durmuş Çömlek, "Yukarıdan aşağıya geliyorduk. Motosiklet sürücüsü solumdan geçerken cama yumruğu ile vurmaya başladı. Cama vurmaya başlayınca sol ön tarafa tekerlek takıldı. Ben durdum ne oldu diye? Aşağıya indi yumruğu ile cama vurmaya başladı. Yumruğu ile camı kıramayınca kafasından kaskı çıkarttı, kaskla vurdu." diye konuştu.

Beşiktaş'ta motosiklet sürücüsü otobüsün camlarını kırdı

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