Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga

Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki bir restoranda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, restoranda yemek yiyen iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kavga edenlerden biri restorandaki döner bıçağını alarak karşı gruptakilere saldırdı. Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.
KAVGA EDENLER GÖZALTINDA
Yaralı kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.