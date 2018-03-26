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Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga

Beşiktaş'ta bir restoranda iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

DHA | 26.03.2018 - 19:39..
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Beşiktaş Çırağan Caddesi'ndeki bir restoranda saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, restoranda yemek yiyen iki grup arasında önce tartışma sonra kavga çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kavga edenlerden biri restorandaki döner bıçağını alarak karşı gruptakilere saldırdı. Kavgada bir kişi elinden yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi.

Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga

KAVGA EDENLER GÖZALTINDA

Yaralı kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri kavga eden kişileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga



Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga



Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga



Beşiktaş'ta restoranda döner bıçaklı kavga

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