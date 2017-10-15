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Beşiktaş'ta yaşlı kadını ezen şoför serbest kaldı

Dün Beşiktaş'ta beton mikseriyle 60 yaşındaki bir kadını ezen ve hayatını kaybetmesine neden olan şoför serbest bırakıldı.

15.10.2017 - 16:44
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Başbakanlık Çalışma Ofisi'nin karşısında dün saat 16.00 sıralarında bir kazan meydana geldi.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşlarındaki kadına, beton mikseri çarptı. Kabataş yönüne ilerleyen beton mikseri sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçarken, ismi öğrenilemeyen kadın hayatını kaybetti.

Beşiktaş'ta beton mikserinin ezdiği kadın öldü VİDEO

"ÇARPTIĞIMI FARK ETMEDİM"

Kaza sonrası kaçan ancak polislerin yakalayarak gözaltına aldığı beton mikserinin şoförü ifadesinde "Seyir halindeyken çarptığımı fark etmedim bu nedenle yoluma devam ettim. Polisin söylemesiyle haberdar oldum” dedi.

E.Ş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Beşiktaş'ta yaşlı kadını ezen şoför serbest kaldı

Beşiktaş'ta yaşlı kadını ezen şoför serbest kaldı

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