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Beşiktaş'ta yüzleri maskeli 5 kişi kuyumcu dükkanı soydu

Beşiktaş'ta gümüşçü dükkanının kepengini kıran yüzleri maskeli 5 kişi yaklaşık 50 bin lira değerindeki gümüş süs eşyasını alarak kaçtı.

10.05.2017 - 05:31
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Beşiktaş'ta yüzleri maskeli 5 kişi kuyumcu dükkanı soydu

Olay saat 03.30 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Nisbetiye Mahallesi, Aytar Caddesi üzerindeki gümüşçü dükkanında meydana geldi.

34 GH 8018 plakalı otomobil ile dükkanın önüne gelen yüzleri maskeli 5 kişi, önce dükkanın kepengini ardından da vitrindeki camı kırdı.

Dükkanın alarmının çalması üzerine şüpheliler alarmı da etkisiz hale getirerek vitrinde bulunan yaklaşık 50 bin lira değerindeki gümüş süs eşyasını alarak geldikleri otomobille kayıplara karıştı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay haber verilen dükkan sahibinin de olay yerine gelmesi üzerine polis ekipleri dükkanda ve çevrede delil çalışması yaptı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Beşiktaş'ta yüzleri maskeli 5 kişi kuyumcu dükkanı soydu

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